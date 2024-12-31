滙豐：台股2025年股東權益報酬率達17.5% 居亞股最高

滙豐發布報告指出，2025年投資人應把握五大投資趨勢。在面對外部環境的不確定性時，建議聚焦股東權益報酬率（ROE）高的優質企業，以兼顧穩健報酬與防禦性。2025年台股ROE將達17.5%，遠高於亞洲（日本除外）的12%，在新興亞股中居冠。

滙豐建議的五大投資趨勢包括新世界秩序中的亞洲（如台灣、新加坡與香港等市場高股息股票）、顛覆性技術（人工智慧（AI）、電動車等）、氣候行動（再生能源公司等）、社會演進（聚焦健康、教育、線上服務公司）、搭上獲利與降息的順風車（企業獲利增長等）。

滙豐指出，全球經濟成長周期位於有利位置、成熟市場主要央行持續降息、企業運用創新及控制成本來提振獲利，對股市都是利多。此外，產業政策、AI應用、併購、中國大陸刺激措施等，也可望推升市場動能。因此，滙豐對全球股市維持溫和加碼的立場。投資人的現金部位也不宜過多，以免拖累投資績效。

在亞股方面，滙豐點出，亞股ROE逐年穩定上揚。優質企業藉由發放高股息或增加庫藏股來強化ROE，投資這些企業有助於產生韌性高且防禦力強的股票回報。

市場共識預估，亞股（日本除外）的平均ROE可望從2023年的9.5%提升到2024年的11.5%，進一步提高到2025年的12%。其中，台股的表現更是脫穎而出，在2023年的ROE只有約12.5%，仍低於第一名印度的接近15%，與新加坡差不多；台股到2024年預估ROE已超過15%，已高居亞股第一。

展望2025年，市場預估，由於企業獲利持續成長，亞股（日本除外）的現金股利平均將成長7%以上。另外，亞股的庫藏股金額也快速成長。兩項正面因素相加，有助於推升亞股的ROE。就個別市場來說，台股到2025年的ROE更可望進一步擴大到17.5%，持續為亞股第一。