台股2025焦點 定錨台積

台股2024年封關，2025年能否延續強勢備受關注。第一金投顧認為，人工智慧（AI）仍是2025年投資主旋律，市場對台積電（2330）平均目標價已達1,360元，預料台積電將進一步帶領台股上攻，指數年底上看26,500點。

第一金證券攜手第一金投顧昨（31）日舉辦台股展望說明會，第一金投顧資深協理留政鈺表示，台灣2024年經濟成長率約4.3%、2025年可能略下滑至3.3%，預估2025年台股獲利4.37兆元，年增8.66%。

縱使經濟強度不如2024年，但他強調，對2025年台股仍不悲觀，因超額儲蓄超過4兆元，將支撐資金動能；預期台股2025年呈現箱型區間走勢，指數介於20,500~26,500點間，上下半年低點各落在5月中、10月底，全年高點將發生在於年底，且根據歷史經驗，可能一路走旺至隔年2月。

「台股2025年焦點定錨在台積電。」留政鈺說，台積電2024年第3季每股稅後純益（EPS）創下單季12.55元新高，市場預估2024、2025年EPS可達44.82元、58.4元，若以目前股價本益比（PE）僅18.6倍來看，市場對其目標價訂在1,360元，將帶領台股繼續上攻。