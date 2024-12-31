快訊

陳文茜罹癌在醫院跨年 「天堂太狹窄，容不下我這個死者」

iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換

跨年演唱會有驚喜！五月天新作誕生 超大咖歌手現身助陣

記憶體類股 2025年首季營運有壓

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

記憶體市況持續疲弱，研調機構TrendForce昨（31）日出具最新報告指出，原廠庫存續升，加上淡季需求疲軟，推估今年第1季NAND Flash價格跌幅恐擴大至10%以上，對相關業者群聯（8299）、威剛、十銓、宇瞻、創見等後市營運將形成壓力，陷入更艱鉅的挑戰。

TrendForce指出，2025年第1季NAND Flash供應商面臨庫存持續上升、訂單需求惡化等挑戰，平均合約價恐季減10%至15%。其中，wafer跌幅將收斂，模組產品部分，由於enterprise SSD訂單穩定，預期可緩衝合約價跌勢；Client SSD及UFS則因消費性終端產品需求疲軟，買家採購意願保守，價格將繼續下探。

綜觀來說，TrendForce認為，模組廠面對2025年上半年需求情況未明、價格一直下跌的情況，第1季僅對特定規格的NAND Flash wafer有少量需求，模組廠採購意願低、原廠間競爭加劇下，估今年首季wafer合約價將季減13%至18%，且不排除跌幅恐擴大。

Flash NAND NAND Flash

延伸閱讀

大和資本：AI漲勢擴大 記憶體、汽車及工業可望補漲

記憶體復甦帶動業績 三星發200%績效獎金

記憶體業務盈虧大逆轉！三星電子破天荒發200%績效獎金犒賞

記憶體族群 大摩看淡

相關新聞

年漲5104點 台股封關指數創新高

台股昨天封關，指數雖受美股下跌拖累，終場下跌一五五點、收二萬三○三五點，仍以年度歷史最高封關指數作收，全年寫下指數大漲五...

台股封關 Q1挑戰新高…法人樂觀指數再寫新猷

台股昨（31）日封關，指數雖受美股下跌拖累，終場下跌155點、收23,035點，仍以年度歷史最高封關指數作收，並寫下全年...

當沖降稅延長 壓線過關…可無縫接軌

立法院昨（31）日三讀通過《證券交易稅條例》，當沖降稅延長三年至2027年底。財政部表示，由於這是銜接措施，只要相關條文...

台股2024年六大天王出列 台積電統包三大寶座

2024年台股昨（31）日封關，上市櫃六大天王出列，台積電最亮眼，奪下市值、零股、當沖等三大天王寶座；飆股王為世紀，全年...

主流族群市值大躍進 半導體三雄+13兆…營運衝

半導體三雄台積電、聯發科、日月光投控2024年股價同步勁揚，以台積電全年大漲逾81%最亮眼，聯發科、日月光也各漲超過39...

主流族群市值大躍進 代工五強+1.5兆…迎出貨潮

電子代工五強鴻海、廣達、和碩、緯創、緯穎2024年股價走勢出色，以龍頭鴻海全年大漲逾70%最亮眼；廣達、緯穎也分別大漲超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。