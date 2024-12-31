就市論勢／光通訊、機器人鏈 聚光

經濟日報／ 孫傳恕（群益創新科技基金經理人 ）

盤勢分析

台灣公布去年11月出口額為410.9億美元，較10月略減0.5%，但較前一年同月成長9.7%，累計前11月年增9.9%；11月進口因低基期因素，年增率由6.5%躍升至19.8%，使貿易順差較2023年同月減少19%，僅短暫維持一個月成長，去年前11月貿易順差年增9.3%，但累計10-11月仍較前一年同期減少4.9%，不利於去年第4季外貿成GDP成長貢獻；不過進口成長來自於設備、農工原料進口年增率回升至42.2%、16.8%，反映投資、生產需求仍較熱絡。

展望未來，預期川普交易、景氣循環相關及科技類股表現將優於全球股市，主要來自於年底進入歐美節慶銷售旺季，及美國總統大選結束後，降息及企業重啟資本支出帶動，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國大陸需求已見回升，AI動能將於新平台推出後再次加速，有利於台股後市發展。

資金面上，去年12月聯準會（Fed）會議宣布持續降息1碼，Fed轉向鷹派降息，導致2025年降幅度預期下滑至僅1-2碼，但通膨在川普政策並未實質性破壞通膨下行軌跡之前，預期2025-2026仍在降息階段有利股市表現。

展望2025年，全球景氣可望在Fed降息及中國大陸刺激政策擴大等利多推升，維持樂觀看好台灣景氣電子業前景，惟預期川普上任後，美國關稅議題、俄烏戰爭、伊加戰火及中美競爭角力加劇等重大因素，皆可能使得全球股市再次大震盪，但不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體／ODM供應鏈完整及轉單效益擴大。

終端消費有望隨著美國推進降息循環、及選後中國大陸加大政策刺激力道，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股行情表現。

技術指標方面，2024年年底作帳行情已告終，加上傳統國內資金過年前將進入緊縮期，外資期貨空單雖有調節，維持在3萬口之上，但歐美進入節慶假期資金動能欠缺，預期台股指數未來將在22,000點及年線24,000點之間盤整。

在KD指標方面，加權指數受惠於台積電等權值支撐，維持月線附近較為強勢；櫃買則日、周KD維持在50以下修正，月、季線之下壓力較大。

投資建議

傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國大陸需求已見回升，近期大陸市場急單帶動將有利消費性及通訊產品1月出口表現，且預期台灣GDP逐季走升，將有利於台股2025年後市表現。

類股布局方面，看好電子產業持續受惠AI需求帶動相關次產業如光通訊、散熱、AI ODM及關鍵零組件等；非電部分，重心將以機器人相關的電機、工具機等區塊為主。

降息

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