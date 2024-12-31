無懼外資大賣近7,000億元 台股今年總市值增加三成
台股2024年好強，無懼外資及陸資賣超6,951.41億元，年度漲幅高達28.47%，上市股票總市值增至73兆8,986.67億元，一年內增加17兆565.73億元，成長30%。
根據臺灣證券交易所統計，2024年12月31日集中交易市場發行量加權股價指數收盤為23,035.10點，與去年底的17,930.81點上漲5,104.29點，漲幅約為28.47%。2024年全年最高收盤指數為7月11日的24,390.03點，最低收盤指數為1月17日的17,161.79點。
2024年全年集中市場累計總成交金額為99兆8,114.40億元，較去年全年的67兆2,061.87億元，增加32兆6,052.53億元。全年外資及陸資總買入金額為33兆3,490.02億元，總賣出金額為34兆441.43億元，累計賣超為6,951.41億元。
2024年年底的上市股票總市值為73兆8,986.67億元，較去年底的56兆8,420.94億元，增加17兆565.73億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言