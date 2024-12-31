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外資今年來最愛的前十大個股中 竟然只有1檔科技股

經濟日報／ 記者楊伶雯馬琬淳／台北即時報導
外資今年買超前十大個股。圖／經濟日報製圖
外資今年買超前十大個股。圖／經濟日報製圖

台股2024年封關，收在23,035.1點，全年大漲5,104.29點，漲幅28.47%，外資今年來大賣台股6,950.06億元，統計外資買賣超個股發現，買超前十大個股中金融股占5檔，傳產股有4檔，科技股竟然只有1檔入列，今年來買超台積電（2330）15萬5,041張，今年來外資買超冠軍則是新光金（2888），全年大買22.52萬張。

根據證交所資料，加權指數今年大漲，集中市場市場達73兆8,986億元，統計前十大市值公司，台積電市值達27兆8,776億元， 穩居市值冠軍，其次則是鴻海（2317）， 市值2兆5,507億元，聯發科（2454）居第三，市值2兆2,663億元，富邦金（2881）、台達電（2308）分居市值第四及第五名。

統計三大法人今年來的買賣超，今年外資從台股調節6,950.06億元，自營商也站在賣方年度賣超8,238.02億元，連續第5年站在賣方，僅投信法人受惠於ETF市場活絡，年度買超台股金額8,320.22億元連續第6年力挺台股。

統計外資今年來買超前十大個股依序是新光金、國泰金（2882）、凱基金（2883）、華航（2610）、富邦金（2881）、 長榮航（2618）、遠東新（1402）、元大金（2885）、台積電、亞泥（1102）等；今年來外資買超前三名都是金融股，兩檔航空股也入列。

統計今年外資買超前十大個股中， 金融股占5檔，傳產股有4檔，科技股則僅有台積電1檔；台積電以1,075元封關，雖未衝破天價的1,100元，但今年上漲482元， 漲幅81.28%，市值增至27兆8,776億元， 大增12兆4,999億元， 增幅81.29%，穩居市值冠軍寶座。

台積電11月合併營收約2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，大致符合市場預期，為歷年同期新高；累計2024年前11月合併營收約2兆6,161.45億元，年增31.8%。

台積電先前釋出第4季營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，換算平均值季增13%（季增11.1~14.5%）。

台積電法人說明會預計在明年1月16日舉辦，市場關注產業景氣之外，對美國總統當選人川普就任後的政策，也都是法人關心的重點。

台積電 外資

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