台股今年外資自營商大賣超 投信買超8322億元創新高

台股今天封關，三大法人同步賣超新台幣228.97億元，根據統計，外資今年賣超台股規模達6952億元，自營商累計賣超8238億元，投信今年累計買超台股金額達8322億元，創歷年新高，投信連6年買超台股。

法人分析，今年投信主導台股，高股息結合市值型的ETF規模屢創新高，內資投信改變台股資金結構面，進一步影響主流產業興衰，2025年觀察外資回流動向。

台股今天封關，盤勢震盪，終場下跌155.1點，收在23035.1點，成交值新台幣2685.54億元。三大法人同步賣超，合計賣超228.97億元，其中自營商賣超33.32億元，投信賣超11.14億元，外資及陸資賣超184.51億元。

根據台灣證券交易所統計，外資今天買超逾萬張的股票僅凱基金、寶成、元大滬深300正2，賣超逾萬張個股包括華航、彰銀、華南金、聯電、群創、新光金、國泰永續高股息ETF等。

外資今年對台股站在賣方，根據統計，外資今年累計賣超台股規模達新台幣6952億元，外資歷年賣超台股前10大規模，就有5次出現在今年下半年，更有7次出現在今年。

外資歷史單日賣超前2大金額，也出現在下半年，其中9月4日大砍台股1007.5億元，創下單日賣超歷史新高，其次是8月2日外資賣超台股達944.3億元。

值得注意的是，自營商今年對台股也是站在賣方，今年自營商累計賣超台股規模達8238億元。

相較之下，本土內資投信和被動型高股息基金ETF，成為加權指數撐高主要力道，根據統計，投信今年累計買超台股金額達8322億元，創歷年新高，投信連續6年買超台股。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，美元指數近期強勢，亞洲貨幣匯率相對弱，外資從11月起逐步退場，台股行情不如預期，內資成為撐盤主力。

林漢偉表示，今年投信主導台股，高股息整合市值型的ETF規模屢創新高，投信改變台股資金結構面，進一步影響主流產業興衰。

展望2025年外資動向，林漢偉評估，1月有換匯需求，美元位階相對高，若美國總統川普上任後改變關稅政策，亞幣有機會轉升，外資不排除最快2月起逐步回籠。

展望2025年台股後市，林漢偉表示，全球政經局勢動盪，主要國家貨幣政策持續變化，加上川普政策不確定因素，預估明年股市波動幅度大，人工智慧AI概念股仍有機會成為主流，引領股市上攻高點，不過股市下檔區間支撐，市場看法分歧。

展望類股族群，林漢偉指出，除了AI帶動半導體和終端應用，包括自動駕駛（ADAS）、無人機、機器人等新興產業題材可期，AI伺服器領域將成業界大展身手的場域，帶動CoWoS先進封裝、散熱等關鍵元件表現。