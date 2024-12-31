證期局統計 今年台股大盤指數全年上漲28.47%
金管會今日出具最新統計指出，今年以來台股集中市場上漲28.47%；日均成交量約4124億元，相較去年同期2811.97億元增加46.65%。
今日台股收盤指數23035.1點，下跌155.1點，跌幅0.67%，成交量2685.54億元，外資賣超178.9億。同時段香港漲0.09%，新加坡跌0.21%，上海跌0.59%。
另截至昨日，日本漲幅19.22%、香港漲幅17.56%、新加坡漲幅17.14%、上海漲幅14.53%、深圳漲幅12.04%、南韓跌幅9.63%、美國道瓊漲幅12.96%。證期局也表示，由於日本、南韓今日休市，新加坡、香港今日提早收盤，因此台股今年表現確定優於日本、南韓、新加坡、香港。
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