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台塑四寶市值蒸發1.26兆元 成2024年台股最大苦主

中央社／ 台北31日電
受中國石化產能過剩影響，台塑四寶今年獲利大縮水。（本報系資料庫）
受中國石化產能過剩影響，台塑四寶今年獲利大縮水。（本報系資料庫）

台股2024年以23035.1點封關，全年大漲5104.29點，創史上最大年度漲點紀錄；但傳產龍頭「台塑四寶」股價卻逆勢破底，今年總市值蒸發約新台幣1兆2672億元，相當於國內第4大上市公司富邦金的市值。

台塑、南亞、台化、台塑化等4大公司，合計總市值降到9522.39億元，僅相當於中華電1家公司的市值，台塑四寶成為今年台股最大苦主。

受中國石化產能過剩影響，台塑四寶今年獲利大縮水，包括台塑、南亞、台化和台塑化今年前3季合計稅後純益76.42億元，比起去年同期的452.72億元衰退高達83.1%，股價跟著破底。

南亞今天終場股價下跌0.2元，收在29.9元，繼台化之後，也失守30元大關，創下近22年首見。觀察台塑四寶今年以來股價跌幅，全部超過55%。

展望後勢，石化業者對於2025年展望持續保守，根據工研院產科國際所針對台灣石化公會會員廠商所進行的2025年石化景氣調查結果，高達87%的國內石化業者，預期2025年不景氣或非常不景氣，只有13%的業者認為景氣持平。

工研院產科國際所分析，疫情後，中國石化產能大量釋出，不僅壓縮台灣石化產品出口至中國大陸的空間，也影響整個亞洲區域的市場供需平衡。由於產能增加會一路延續到2028年，工研院悲觀認為，這波石化產能過剩的趨勢可能要持續至2028年。

台塑化 景氣

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