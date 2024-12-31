台股今年上漲5,104點 力旺封關日擠下信驊登上股王寶座

台股封關，31日收在23,035.1點，今年來上漲5,104.29點，創下史上最大年度漲點紀錄，且創史上年度封關日的新高，同時股王也換人，矽智財（IP）廠力旺（3529）擠下信驊（5274），在2024年封關日登上股王寶座。

台股今年寫下多個亮點，全年加權指數大漲超過5,000點，單一年度上漲點數達5,104.29點，超越1989年的4,505點，創下史上最大年度漲點紀錄，漲幅28.46%；另外，封關指數收在23,000點之上，以23,035.1點收盤，也創史上年度封關日的新高。

封關日，股王寶座也易位，矽智財（IP）廠力旺開低後翻紅，終場收在3,355元，上漲55元，漲幅1.67%，擠下信驊成為新股王；信驊在8月底股價一度創下5,345元高點，其後一路震盪走低，31日開高走低，盤中翻黑，終場收在3,325元，下跌45元，跌幅1.34%，讓出股王寶座。

力旺第3季稅後純益4.14億元，季減12.8%，年增1.97%；每股純益5.54元，主因客戶製程升級，及對記憶體、晶片安全IP的需求更多，每片晶圓能收取的權利金額攀升，市場看好下半年權利金可逐季攀升；累計今年前三季營收25.95億元，年增20.63%；稅後純益13.19億元，年增23.25%，每股純益17.68元。

力旺表示，10月已完成第一個3奈米的客戶授權案，授權對象是全球領先CPU IP公司，在雲端Data Center的應用；另外，力旺與西門子在SRAM repair的合作，將會加速HPC客戶的導入；力旺累計今年前11月合併營收34.79億元，年增18.7%。

信驊累計今年前11月合併營收57.23億元，年增幅度超過一倍，信驊重點產品為遠端伺服器管理晶片（BMC），搭上AI熱潮，營收維持高檔，展望明年，看好AI伺服器需求持續強勁，業績將比今年更好。