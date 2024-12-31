存股變「存骨」！台化小股東倒賠50% 自嘲：鐵齒不認輸的下場

台股31日封關，統計今年上市櫃前20大跌幅中，台塑四寶就包辦了四名，而台化（1326）有小股東在2022年底至2023年陸續加碼攤平台化，直到今年9月受不了決定部分停損，但仍剩下一些持股，31日一看手上持股未實現損益已虧損達50%，小股東自嘲，「這就是鐵齒不認輸的下場」、「存股變存骨」。

台塑四寶今年來跌勢慘重，台塑化（6505）、南亞（1303）、台化都收今年以來最低，而台化已在先前跌破30元，南亞31日也跟進，收29.9元，失守30元關卡。台塑則守住昨日收盤價，維持平盤收34.5元。

統計今年上市櫃前20大跌幅中，台塑四寶就包辦了四名，總跌幅都有超過55%，股價腰斬。

有小股東分享台化持股損益，未實現損益率達到-50.36%，小股東表示，這就是鐵齒看錯不認輸的下場，但也慶幸自己先前有停損大部分，現在剩兩張看戲。他更截圖自嘲，「突破-50%紀念一下」。

小股東表示，當初為了存股領股息，在2022年底至2023年陸續用零股加碼台化，跌越多買越多，最高曾持股7張台化，但當台化跌破淨值後就不敢再買，直到今年9到10月四寶出現反彈波，「那時候其實心態已經崩了，看到有反彈就想趕快逃」，便趕緊把握機會停損，「現在想想還好有逃」。

不過，小股東並沒有全部一鍵賣出，因當時看到反彈的新聞又貪心留了兩張，小股東說，逃了一些後又奢望產業「金九銀十」的傳統，加上認為台化也不是賠錢，還是有在賺錢，只是賺得很少，便沒有全賣，直到今天剩下的持股出現-50%的未實現損益。

小股東表示，當初買台化是為了領股息，想說老人大媽買十幾年都沒事，沒想到卻陷入大賠的窘境，並說「還是要自我學習了解產業生態」，不可以傻傻跟著存傳統熱門標的。