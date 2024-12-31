快訊

柯文哲等4人交保 北檢跨年夜再提抗告：「橘子」非柯口中「愛玩的小朋友」

新北淡水跨年煙火人潮湧現 「多路段車多壅塞」估晚間10點才緩解

聽新聞
0:00 / 0:00

存股變「存骨」！台化小股東倒賠50% 自嘲：鐵齒不認輸的下場

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
有小股東存股賠大錢。股市示意圖／ingimage
有小股東存股賠大錢。股市示意圖／ingimage

台股31日封關，統計今年上市櫃前20大跌幅中，台塑四寶就包辦了四名，而台化（1326）有小股東在2022年底至2023年陸續加碼攤平台化，直到今年9月受不了決定部分停損，但仍剩下一些持股，31日一看手上持股未實現損益已虧損達50%，小股東自嘲，「這就是鐵齒不認輸的下場」、「存股變存骨」。

台塑四寶今年來跌勢慘重，台塑化（6505）、南亞（1303）、台化都收今年以來最低，而台化已在先前跌破30元，南亞31日也跟進，收29.9元，失守30元關卡。台塑則守住昨日收盤價，維持平盤收34.5元。

統計今年上市櫃前20大跌幅中，台塑四寶就包辦了四名，總跌幅都有超過55%，股價腰斬。

有小股東分享台化持股損益，未實現損益率達到-50.36%，小股東表示，這就是鐵齒看錯不認輸的下場，但也慶幸自己先前有停損大部分，現在剩兩張看戲。他更截圖自嘲，「突破-50%紀念一下」。

小股東表示，當初為了存股領股息，在2022年底至2023年陸續用零股加碼台化，跌越多買越多，最高曾持股7張台化，但當台化跌破淨值後就不敢再買，直到今年9到10月四寶出現反彈波，「那時候其實心態已經崩了，看到有反彈就想趕快逃」，便趕緊把握機會停損，「現在想想還好有逃」。

不過，小股東並沒有全部一鍵賣出，因當時看到反彈的新聞又貪心留了兩張，小股東說，逃了一些後又奢望產業「金九銀十」的傳統，加上認為台化也不是賠錢，還是有在賺錢，只是賺得很少，便沒有全賣，直到今天剩下的持股出現-50%的未實現損益。

小股東表示，當初買台化是為了領股息，想說老人大媽買十幾年都沒事，沒想到卻陷入大賠的窘境，並說「還是要自我學習了解產業生態」，不可以傻傻跟著存傳統熱門標的。

台化今年以來跌幅達56.18%，今收27.3元，股價來到近22年低點。

台化小股東存股變存骨，慘賠50%。圖片來源／台化小股東
台化小股東存股變存骨，慘賠50%。圖片來源／台化小股東

台化 台塑化 股東

延伸閱讀

2025年高息ETF怎麼挑？00919、00878…老鳥推這5檔「配息馬力夠」存股必備

2025股息目標70萬…00878、00713、00919、0056沒受降息影響！ 存股哥：00929不好有金融股Cover

兩年前00878僅有36張…現在00713、00919、0056各100張！ 存股哥：不要主動說服你周圍的人

每月花5-10萬買ETF…這就是現金流的威力強大所在！ 存股哥：不信00878連6％殖利率都配不出來

相關新聞

台股封關 年度漲幅逾28%、名列全球主要股市第二強

台股2024年最後一個交易日收黑下跌155.1點，跌幅0.67%，指數收在23,035.1點，全年大漲5,104.29點...

存股變「存骨」！台化小股東倒賠50% 自嘲：鐵齒不認輸的下場

台股31日封關，統計今年上市櫃前20大跌幅中，台塑四寶就包辦了四名，而台化（1326）有小股東在2022年底至2023年...

台股今年上漲5,104點 力旺封關日擠下信驊登上股王寶座

台股封關，31日收在23,035.1點，今年來上漲5,104.29點，創下史上最大年度漲點紀錄，且創史上年度封關日的新高...

台股今年外資自營商大賣超 投信買超8322億元創新高

台股今天封關，三大法人同步賣超新台幣228.97億元，根據統計，外資今年賣超台股規模達6952億元，自營商累計賣超823...

外資今年來最愛的前十大個股中 竟然只有1檔科技股

台股2024年封關，收在23,035.1點，全年大漲5,104.29點，漲幅28.47%，外資今年來大賣台股6,950....

台塑四寶市值蒸發1.26兆元 成2024年台股最大苦主

台股2024年以23035.1點封關，全年大漲5104.29點，創史上最大年度漲點紀錄；但傳產龍頭「台塑四寶」股價卻逆勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。