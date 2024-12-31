金管會：台股全年漲28.47% 優於日韓港星
台股今天封關，金管會表示，今年台股漲幅達28.47%，日均成交量約達新台幣4124億元，年增46.65%，今天日韓休市、星港提早收盤，台股今年表現已確定優於日韓港星。
金管會公布，台股今天封關收在23035.1點，下跌155.1點，跌幅0.67%，成交量達2685.54億元，同時段香港漲幅0.09%、新加坡跌幅0.21%、上海跌幅0.59%。
金管會統計，今年全年台股集中市場上漲28.47%，日均成交量約達4124億元，年增46.65%。
根據金管會資料，今年截至12月30日止，日本漲幅19.22%、香港漲幅17.56%、新加坡漲幅17.14%、上海漲幅14.53%、深圳漲幅12.04%、韓國跌幅9.63%、美國道瓊漲幅12.96%。
金管會說明，因今天日本、韓國股市休市，新加坡、香港股市提早收盤，台股今年表現已確定優於日本、韓國、新加坡及香港。
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