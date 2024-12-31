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2024台股封關日 力旺超越信驊登股王

中央社／ 新竹31日電
力旺股價收在3355元，登上股王寶座。圖／力旺提供
力旺股價收在3355元，登上股王寶座。圖／力旺提供

台股今天封關，千金高價股漲跌互見，信驊下跌45元，收在3325元，力旺表現相對強勢，上揚55元，收在3355元，超越信驊，登上股王寶座。

台股千金股今年出現大洗牌，除台積電登上千金股之列，還有川湖、健策、弘塑、穎崴和AES-KY躋身千金股。觀察這些千金股新成員以人工智慧（AI）概念股居多，顯見AI是台股今年熱門的題材。

亞德客-KY、M31和譜瑞-KY今年股價走勢相對疲弱，跌出千金股之列。聯發科、創意、力旺、世芯-KY、信驊、大立光、緯穎、祥碩、嘉澤和旭隼則維持在1000元之上。台股千金股數量自去年封關時的13千金，增至今年的16千金。

隨著力旺和信驊股價一漲一跌，台股股王寶座易主，力旺上漲55元，收在3355元，信驊下跌45元，收在3325元，力旺超越信驊，登上股王寶座。世芯-KY收在3280元，與力旺和信驊價差不到100元，台股短期可能形成3強爭奪股王寶座局面。

此外，鈊象、台灣精銳和旺矽股價皆在900元之上，台股千金股規模不排除可望進一步壯大。

信驊 力旺 台股

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