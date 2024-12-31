2024年台股大漲5104點 股民平均賺近130萬元

今天是台股2024年最後1個交易日，集中市場指數終場以23035.1點作收，守住23000點大關，全年大漲5104.29點，創下史上最大年度漲點紀錄，漲幅28.47%，也創下2010年以來最大漲幅。

根據投信統計，今年上市公司總市值增加約新台幣17兆元。依據證交所截至今年11月底的最新統計資料，目前台股投資人開戶數約1318萬人。換算每戶股民今年平均大賺約130萬元。

不過今年台股市值成長很大一部分貢獻來自台積電，如果看上櫃指數，今天收在255.84點，全年漲幅9.3%，遠低於集中市場漲幅28.47%。

台積電股價從去年底的593元漲到今天收盤1075元，全年大漲482元或81.2%，依台積電目前股本2593億元換算，單單台積電，今年市值增加約12.5兆元。

回顧2024年，在台積電及AI趨勢帶動下，台股史上首度衝破2萬點大關，最高點落在7月11日，當天盤中最高衝上24416.67點，收盤股價24390.03點，雙雙登上歷史巔峰。

籌碼方面，外資今年其實是站在賣方，累積在集中市場賣超約新台幣6951億元，創史上第2大年度賣超金額紀錄，僅次於2022年外資全年賣超1.23兆元。

今年台股大漲主要靠內資撐盤，尤其是ETF（指數股票型基金）投資風潮席捲，投資人的資金間接流進台股，本土投信今年大買台股約8321億元，抵銷外資賣壓。

展望2025年，富邦投信表示，明年最大風險就是川普經貿政策不確定性太高，倘若川普對台灣加徵關稅，必須下修台股展望，但由於美國國會立法程序複雜，即使成真，最快也要到明年底才有機會全面加徵。台灣由於技術領先，應能維繫價格競爭優勢轉嫁，將損害降到最低。

其次是聯準會放慢降息步調，甚至停止降息造成經濟軟著陸，但民間部門資產負債表強健及市場流動性寬裕下，全球經濟雖迎來不確定的逆風，但可望避開衰退。

第一金投顧代理董事長留政鈺今天表示，台股今年上漲主要靠台積電，隨台積電今年股價大漲8成，明年要繼續大漲難度相對高，預測明年台股將維持高低箱型整理。

留政鈺認為，AI仍是2025年台股主旋律，AI軟硬體應用逐漸成熟，近期除三星、聯發科陸續推出AI手機晶片，明年英特爾（Intel）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）等將續推下一代AI處理器，輝達（NVIDIA）也聯手聯發科推出Arm處理器，2025年有望看到AI PC、AI手機滲透率大幅提升，加上醞釀中的人形機器人，未來各種邊緣的AI應用值得觀察。