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台積電封關收1,075元 今年大漲81%、市值衝至27.87兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。 圖/聯合報系資料照片
台積電。 圖/聯合報系資料照片

台股31日封關，大盤指數收在23,035.1點，今年來大盤指數上漲5,104.29點，漲幅28.46%，權王台積電（2330）收在1,075元，雖未衝破天價的1,100元，但今年來上漲482元， 漲幅81.28%，市值增至27兆8,776億元， 大增12兆4,999億元， 增幅81.29%，穩居市值冠軍寶座。

台股今年大漲，權王台積電居關鍵，去年以593元封關，今年10月間一度衝達1,100元， 寫下歷史新高價。在封關前股價一直在1,100元關前整理，連續多天盤中高點都止步在1,095元，31日則是收在1,075元，下跌15元， 跌幅1.38%，今年來股價上漲482元，市值大增逾12兆元， 市值增幅81.29%。

台積電11月合併營收約2,760.58億元，月減12.2%，年增34%，大致符合市場預期，為歷年同期新高；累計2024年前11月合併營收約2兆6,161.45億元，年增31.8%。

台積電先前釋出第4季營收預測，在新台幣32元兌1美元基礎上，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，換算平均值季增13%（季增11.1~14.5%）。

台積電美國亞利桑那州新廠首座廠量產進入倒數，業界傳出，由於美國製造成本至少比台灣高三成，綜合考量美國準總統川普政策、生產成本較高、先進製程產能供不應求等多重因素，台積電明年整體先進製程報價將全面調漲。

漲幅部分，業界評估，由於先進製程供不應求，調升幅度約5~10%，或是透過漲價3%上下與取消折讓優惠。

台積電法人說明會預計在明年1月16日舉辦，市場關注產業景氣之外，對美國總統當選人川普就任後的政策，也都是法人關心的重點。

台積電 美國

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