台股下跌155點 三大法人賣超228億元

台股31日在台積電（2330）下挫的影響下，收在23,035.1點，下跌155.1點，跌幅0.67%，成交量2,685.55億元，三大法人賣超228.97億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超184.5億元，投信賣超11.14億元，自營商賣超（合計）33.32億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.65億元，自營商（避險）賣超32.66億元。

台積電收在1,075元，跌幅1.38%，力旺（3529）股價正式超車信驊（5274），收3,355元，漲幅逾1%，信驊則續跌，收3,325元，跌幅逾1%，並跌破8月5日的低點。機器人股續攻漲勢，新漢（8234）攻上漲停板，廣明（6188）大漲逾7%，鈞興-KY（4571）漲幅逾6%，亞光（3019）、宇隆（2233）漲幅逾5%，其中亞光再創波段新高。無人機概念股亞航（2630）拉出第二根漲停，收39.35元，邑錡（7402）漲幅逾5%，中光電（5371）漲幅逾2%。