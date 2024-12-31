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立院三讀當沖降稅延長 財部：降低市場不確定性

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
立法院今天三讀通過攸關現股當沖降稅延長的「證券交易稅條例」部份條文修正案，財政部表示，修法案有助促進證券市場持續發展及降低市場不確定性。本報資料照片
立法院今天三讀通過攸關現股當沖降稅延長的「證券交易稅條例」部份條文修正案，財政部表示，修法案有助促進證券市場持續發展及降低市場不確定性。本報資料照片

立法院今天三讀通過攸關現股當沖降稅延長的「證券交易稅條例」部份條文修正案，財政部表示，當沖降稅措施自106年4月28日實施以來成效符合預期目標，考量該項措施將於今天屆期，為降低國際政治及經濟情勢變動對我國資本市場之衝擊，修法案有助促進證券市場持續發展及降低市場不確定性。

財部官員說，中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第3日起發生效力；證交稅條例第3條第1項則規定，證交稅由代徵人於每次買賣交割當日，按規定稅率代徵。

官員說，這次修正延長當沖降稅措施適用期間是要銜接113年12月31日，並未中斷，即114年度第1個股市交易日、114年1月2日（因元旦台股休市）當日進行得當沖交易即應減半按1.5‰課徵證交稅，而該日（T日）起進行之當沖交易案件是於114年1月6日（T+2日，原為1月4日，為星期六，延至次一工作日）起進行交割，修正草案若於114年1月5日以前經總統公布且生效，114年1月2日起的當沖交易案件，代徵人即可依1.5‰稅率代徵證交稅，不會出現先按一般稅率3‰課徵再退還差額的問題。財部將儘速完成修法行政作業，確保不影響納稅義務人權益及避免增加代徵人退稅成本。

當沖降稅議案

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