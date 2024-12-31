台股全年漲點、成交值創新高 台積電鴻海成推手

台股今天封關，今年上漲5104.29點創歷史最大漲點，今年漲幅達28.47%，是2010年以來年度最大漲幅，今年總成交金額達新台幣99兆7227.79億元，逼近百兆元，也創歷史新高；台積電今年漲幅達81.28%，鴻海漲幅76.08%，無疑是台股今年飆漲創高的重要推手。

台股今天封關，不過受美股4大指數拉回影響，加權指數盤中走勢震盪，早盤最低跌破23000點至22972.99點，下跌217.21點，失守10日線約23080點和月線約23097點，回測季線約23004點。

午盤後立法院會三讀修正通過當沖降稅再延長3年，激勵大盤跌幅收斂，代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚，尾盤台積電續挫，終場台股下跌155.1點，收23035.10點，守住23000點大關和季線之上，成交值新台幣2685.55億元。

電子股終場下挫0.7%，金融挫跌0.97%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群小漲0.19%，代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚0.6%，股價超過千元的高價股守住「十六千金」。

台股今天封關，月線大漲772.6點、季線大漲810.56點、半年線小漲2.85點、年線大漲5104.29點。

台股今年以來累計上漲5104.29點，突破1989年上漲4505.07點紀錄，創台股單一年度最大漲點。

台股今年漲幅達28.47%，是2010年以來單一年度最大漲幅，2009年台股漲幅78.34%，台股今年漲幅僅次於美國那斯達克指數3成多，創全球第2高。

今年年初開盤迄今累計242個交易日，累計集中市場總成交金額99兆7227.79億元，逼近百兆元，超越2021年成交金額95兆5169.91億元，創歷年新高。

台積電和鴻海是帶動今年台股衝鋒的重要關鍵。根據統計，台積電今年漲幅達81.28%，股價更是衝破千元大關，最高1100元，漲507元，市值暴增新台幣13.15兆元，總市值最高新台幣28.5兆元；鴻海今年漲幅達76.08%，股價最高234.5元，今年市值大增1.1兆元。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，受到美國總統當選人川普即將在2025年1月上任，以及美國聯邦準備理事會（Fed）降息幅度不確定等因素影響，美股4大指數同步走低，拖累台股早盤下跌超過200點，失守23000點。

劉宇衡指出，市場目前受美元走勢牽動，分析以往美元與科技股走勢，兩者互相依存，美元強勢下，美國優先及美國製造拉升大型科技公司的投資量能，台灣相關供應鏈因此受惠。

他指出，近期美國ISM製造業指數的新訂單數據開始站上50，顯示動能回升，美國經濟持續強韌，服務業需求暢旺，加上年底服務業為傳統旺季，大環境有利股市發展。

展望台股後市，劉宇衡表示，台股短線漲多，2025年初震盪恐加大，高息股將成資金避風港，可留意長期配息穩定的核心持股，並布局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長的標的。