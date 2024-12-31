台股2024漲點5104點、成交值逼近百兆均創紀錄

台股今天封關，今年累計上漲5104.29點，突破1989年上漲4505.07點紀錄，今年共242個交易日，累計集中市場總成交金額達到新台幣99兆7227.79億元，逼近百兆元，超越2021年成交金額95兆5169.91億元，再創歷年新高。

受美股30日下挫影響，台股今天走勢回檔，尾盤台積電續挫，終場加權指數下跌155.1點，收23035.1點，守住23000點大關和季線約23004點。台股月線大漲772.6點，季線大漲810.56點，半年線小漲2.85點，年線大漲5104.29點。

台股今年漲幅達28.47%，是2010年以來單一年度最大漲幅，2009年台股漲幅曾達78.34%，台股今年漲幅僅次於美國那斯達克指數3成多，創全球第2高。

儘管權王台積電今天終場收1075元，跌1.38%，但台積電無疑是帶動今年台股衝鋒的最重要關鍵，根據統計，台積電今年漲幅達81.28%，股價更是衝破千元大關，最高1100元，漲507元，市值暴增13.15兆元，總市值最高28.5兆元。