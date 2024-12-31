當沖降稅案三讀通過 證券商公會理事長陳俊宏：有助台股穩定發展

現股當沖降稅案31日三讀通過，證券商公會理事長陳俊宏表示，感謝立法院各黨團充分理解相關政策得否延續對證券市場的重大影響，積極協商，並於屆期前最後一天通過修法，讓當沖降稅政策再延長三年至2027年底。

陳俊宏同時指出，期盼財政部儘速完成後續法規公布生效作業，縮短行政流程，讓當沖降稅政策得以順利銜接，避免空窗期，不要徒增證券商系統調整等作業成本，也不要影響投資人權益，讓好的政策美意不打折。

他特別要感謝金管會、財政部及行政院支持延長當沖降稅案，也再次感謝立法院各黨團對證券市場及國家經濟發展的重視。隨當沖降稅完成修法，有利台股持續穩定發展，亦可協助企業透過股市籌資，促進產業及經濟發展，藉以壯大台股及奠定台灣發展成為亞洲資產管理中心的基石。

除當沖降稅延長三年外，陳俊宏力推的證券商可辦理認股借貸款項業務，亦在今年11月上線，這對協助企業籌資、活絡台股交易有很大幫助。

另外，政府要打造台灣成為亞洲資產管理中心，證券商也扮演多面向的關鍵角色，重要的是證券商財富管理業務一定要全方位服務，才能實現資產管理中心「留財引資」的核心理念。

因此，陳俊宏已在今年證券商負責人座談會中，向主管機關提出包括推動證券商多元理財商品掛牌、鬆綁證券商負債淨值倍數規定、完備證券商提供國人買賣海外有價證券相關服務功能、開放證券商投資未公開發行公司等多項建議。