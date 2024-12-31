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第一金投顧看好台積電領軍 台股下半年可到26500

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一金投顧看好在台積電和AI題材的帶動之下，2025年下半年大盤指數可以來到26500點。本報資料照片
第一金投顧看好在台積電和AI題材的帶動之下，2025年下半年大盤指數可以來到26500點。本報資料照片

第一金投顧今日舉辦2025年的股市展望會。第一金投顧看好在台積電和AI題材的帶動之下，2025年下半年大盤指數可以來到26500點。

第一金投顧資深協理留政鈺分析，隨著川普正式上任，不確定因素持續消失，台股接下來的紅包行情可以期待。

對於護國神山台積電的走勢，留政鈺分析，台積電第三季EPS創新高單季大賺12.55元，市場估計今、明年EPS可達44.82元、58.4元，若以目前1090元、PE僅18.6倍，市場平均目標價在1360元，明年台積電將進一步帶領台股上攻，指數下半年將上看26500點。

對於金融股，第一金投顧也點名，中信金、華南金、玉山金、國泰金、京城銀、元大金的現金殖利率超過4%以上，是被看好的金融股。

展望2025年，第一津投顧認為，台股主軸仍然是AI相關的半導體產業，台積電明年獲利上看60元，隨著產能開出，將帶領台股持續往上創高。2025年電子產業可以關注先進製程、先進封裝、AI伺服器、光通訊、網通等產業。

至於傳產，第一金投顧推薦留意運動休閒、重電與綠能以及金融族群。其中若要做短期佈局下個月7-10日將於美國拉斯維加斯舉行CES展，CES展是年度全球最大消費性電子展，包括先進材料、智慧車輛、無人機與機器人科技等都將成為今年亮點，相關的AI伺服器供應鏈、AI PC和網通將成為投資核心主軸，相關個股包括台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、勤誠、川湖、台光電、中光電等。

第一金投顧接著表示，Nvidia也將發表全新50系列顯卡，包含華碩、技嘉等可以留意。任天堂也睽違七年將推出第二代Switch，相關供應鏈原相、創惟等，其餘包括重電綠能、配股題材富邦金、中信金等金融股等，在這些題材的助攻之下，川普20日將就任後不確定因素將消失，資本市場將從政治面回歸基本面，農曆年前各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，不過第一金投顧也特別提醒，漲多個股不追高，強勢股等拉回後可伺機布局明年第一季的行情。

資金面方面，第一金投顧認為，2025年美國利率預期降息兩碼至4.0%，2026年再降至3.5%，長期中性利率則在3.0%，市場低利率時代已經走入歷史，加上可預期的關稅及貿易戰，2025年將是較動盪、需要謹慎面對的一年。

台積電 第一金

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