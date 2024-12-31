台股下跌155點收23,035點 台積電跌15元收1,075元

台股元月封關前最後一次交易，31日開盤以23,094.07點開出，盤中最低一度達22,972.99點，終場收23,035.1點，下跌155.1點，跌幅0.67 %，成交量2,685.5億元。櫃買則收255.84點，上漲1.52點。台積電（2330）終場收 1,075元，下跌15元。

盤面上以類股來看，營建、玻陶、數位雲端、運動休閒、橡膠、食品、造紙等較為弱勢，而像電機機械、生技、綠能環保、光電、化工、電腦周邊、資訊服務等則表現較為撐盤。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，一詮（2486）、順達（3211）、信驊（5274）、桓達（4549）、廣達（2382）、中租-KY（5871）、長榮（2603）、長榮航（2618）、華航（2610）、中美晶（5483）、寶成（9904）、長榮鋼（2211）、技嘉（2376）、富邦金（2881）等。

而量大上漲的則有，世芯-KY（3661）、中光電（5371）、聯鈞（3450）、雷虎（8033）、眾達-KY（4977）、宇隆（2233）、台灣精銳（4583）、群聯（8299）、華星光（4979）、上銀（2049）、佳能（2374）、川湖（2059）、智邦（2345）、華城（1519）等。

統一投顧表示，元旦假期前加上本週缺乏重大政策與經濟數據消息，成交量持續萎縮，指數要連續大漲上攻實屬不易，預期本週指數維持高檔震盪格局。另外明年元月有CES展、Nvidia CEO黃仁勳來台、台積電法說及龍頭大廠尾牙行情，有利多方輪動。

另外，操作上建議逢低分批佈局，選股不選市。選股方向上以AI概念股、消費電子新品、機器人、PCB、航太軍工、汽車零組件及高殖利率的營建及壽險等族群為主。