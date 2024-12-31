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當沖降稅延長三讀通過 券商公會：有助市場活絡

中央社／ 台北31日電

當沖交易證交稅減半優惠措施今天屆期，立法院今天三讀通過「證交稅條例」修正草案，確定再延長3年至2027年底。對此，券商公會表示樂見，強調當沖降稅延長對市場活絡絕對有幫助。

證交稅條例修正草案今天通過後，仍須簽報總統公布施行才能生效，稅率銜接有可能出現空窗期。對此，券商業者表示，證券商之於當沖證交稅的角色是代徵單位，全力配合政策辦理。

關於稅率銜接可能出現空窗期，券商表示，由於明天元旦放假，還有時間可運作，如果連夜進行，還是希望優惠稅率能夠無縫接軌。

假設稅率銜接真的出現空窗期，各券商資訊人員也做好準備，需更改系統設定，將當沖證交稅從優惠的千分之1.5，調回原本的稅率千分之3；不過屆時法律生效，仍會回溯到2025年1月2日，券商溢收的稅率差額，要再退還給投資人。

券商公會表示，目前當沖占台股成交值比重約4成，當沖降稅延長對於市場活絡絕對有幫助。

券商公會理事長陳俊宏細數現股當沖證交稅率減半措施自2017年實施以來，成功帶動證券交易市場活絡、優質企業在台掛牌籌資，並增加證交稅收，創造多贏局面。除了當沖降稅延長，中長期目標更希望爭取當沖降稅能夠常態化。

當沖降稅最早自2017年4月28日實施，從原本證交稅率千分之3減半至千分之1.5，為期1年，屆期後延長至2021年底，之後又二度延長3年至2024年底，優惠於今天屆期。立法院今天再通過第三度延長至2027年底，優惠措施無縫接軌。

證交稅

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