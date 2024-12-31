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跨年大禮！立法院會三讀通過 當沖降稅延長至2027年底

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
攸關當沖降稅延長的證交稅條例修正草案，今在立法院會完成三讀。圖／本報資料照片
攸關當沖降稅延長的證交稅條例修正草案，今在立法院會完成三讀。圖／本報資料照片

當沖降稅優惠今天屆期，立法院會趕在2024年最後一天，三讀修正通過「證交稅條例」第2條之2、第12條修正草案，優惠措施將延長3年至2027年底；為避免空窗期，財政部日前已允諾將縮短行政流程，避免面臨先徵稅、再退稅的情況。

當沖降稅是將當沖交易適用的證交稅率，現行當沖稅率減半優惠由千分之3降至千分之1.5，2017年實施以來歷經兩度延長，優惠將在今年12月31日屆期，朝野有共識延長修法再延3年，原本上周排定三讀，但因朝野攻防揭弊者保護法修法再次卡關。

今日立法院會順利三讀通過財政部擬具的「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，再將當沖稅率減半延長至2027年12月31日止，同時刪除證券交易稅繳款書的送達規定，回歸行政程序法辦理。

財政部長莊翠雲昨天表示，今日若能順利三讀，1月1日元旦休市、1月2日股市開盤、交割時間1月6日，後續行政流程，財政部會盡力縮短，以利接軌實施，避免政策中斷出現空窗期。

此外，民眾黨團認為應評估政策目標，避免降稅刺激效果可能因為常態化而鈍化，將來面對股市緊急狀況時，國家反而喪失可以調控的刺激性政策工具，此想法在協商時獲朝野共識。

因此院會也通過一項附帶決議，請金管會針對「延長調降當日沖銷交易稅」執行效果，建立評估指標及受惠對象分析，並明訂三年後期望達成的目標，以確保國家給予稅賦優惠的公平性及有效性。

交易稅 證交稅 財政部

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