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再延長三年！ 立院壓線三讀當沖降稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

當沖降稅延長案31日再次闖關立法院三讀，在獲得黨團共識的情況下，終順利三讀，確定當沖交易適用的證交稅率減半至千分之1.5將再延長三年。

立法院會今依序處理《老人福利法》、《就業服務法》以及攸關當沖降稅延長的《證券交易稅條例》。朝野黨團上午10時尋求共識，包括老人福利法協商後再行處理，就服法進行廣泛討論，而攸關證券市場的「當沖降稅延長案」證交稅條例依協商結論於今日完成立法，各黨團同意不提出復議，三讀後各黨團均不發言。

當沖降稅是將當沖交易適用的證交稅率，從原本千分之3減半至千分之1.5，最早自2017年4月28日實施，經過多次延長後，今年底將要屆期，朝野已有共識修法再延長三年，原本上周排定三讀，但因朝野攻防揭弊者保護法修法，當沖降稅延長再次卡關。

立法院 證交稅

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