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高盛：智慧手機鏡頭後市看旺 給大立光目標價3,485元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

大立光（3008）受惠蘋果手機未來將持續導入AI，有望引發的換機潮，加上大陸鏡頭傳爆雷，多家手機廠轉單帶來的轉單效應，高盛也於最新的報告表示，預期明年智慧型手機的外型改變可能會帶來更薄的鏡頭，大立光作為技術領導者有望受惠，因此給予「買進」的評等，目標價3,485元。

高盛仍然看好智慧型手機鏡頭後市，其中主因於新機外型改變，如輕薄或可摺疊手機，以吸引購買，進一步帶動市場成長，以及外型改變以提高手機鏡頭的入門障礙。

高盛認為，相機規格仍是消費者購買決定的重點，這將驅使產品組合轉向高階，因此有望帶動大立光的毛利率提高，將從今年的50.1%逐步回升至2027年的53.4%。

高盛指出，考慮到季節性淡季，以及大立光主要客戶於9月推出的新智慧型手機機種的市場占有率回升至正常水準，因此，預期第4季營收年成長1%。通用鏡頭部分，由於主要客戶9月推出的新機機種的潛望鏡相機數量較少， 預期此方面將表現較好，占比達51.3%。

手機鏡頭 智慧型手機 高盛

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