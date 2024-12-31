台積電目標價1,360元 第一金投顧：台股明年衝26,500點

台股2024年亮麗封關，2025年能否延續強勢備受關注。第一金證券攜手第一金投顧31日舉辦台股展望說明會，第一金投顧資深協理留政鈺表示，人工智慧（AI）仍是明年投資主旋律，市場對台積電（2330）平均目標價已達1,360元，預料台積電將進一步帶領台股上攻，於明年底上攻26,500點。

留政鈺表示，台灣2024年經濟成長率約4.3%、明年可能約3.1%，預估2025年台股獲利4.37兆元，年增8.66%。但他強調，縱使經濟強度不如2024年，對2025年台股仍不悲觀，因今、明年超額儲蓄均超過4兆元，將支撐資金動能；預期台股2025年將呈現箱型區間走勢，指數介於20,500~26,500點間，上下半年低點各落在5月中、10月底，全年高點將發生在於年底，且根據歷史經驗，可能一路走旺至隔年2月。

「台股明年焦點定錨在台積電。」留政鈺說，台積電2024年第3季EPS創下單季12.55元新高，市場預估今、明年EPS可達44.82元、58.4元，若以目前股價PE僅18.6倍，市場對其目標價訂在1,360元，將帶領台股繼續上攻。

台積電成長動能主要因素來自AI產業成長，留政鈺認為，2025年有兩大值得留意的趨勢，一是AI新產品推出將加速，預料輝達將於3月GTC大會公布GB 300規格，並於第3季底量產；二是觀察應用端的變化，應用於投放廣告、軟體、人形機器人等將增加。

至於科技產業之外的非電產業，留政鈺表示，聚焦於運動、重電、綠能及高殖利率等方向。高殖利率股可留意金融股、營建股，其中，金控獲利是因2024年將創下歷史新高，配息維持高檔，年初可開始布局金融股，營建股則可選股價已經先行修正落底，可於明年指數休息時布局。

總結來說，留政鈺表示，2025年台股看好產業包括AI伺服器、IC設計、網路通運、重電綠能、運動休閒、重建概念、金融股。

對於美股，留政鈺從總體經濟層面分析，儘管目前市場相當擔心川普上任後將拉高關稅，進而影響投資市場，但根據美國聯準會2018年曾做過的研究，關稅對通膨的影響為短期因素，隔年就會消失，當年促使衝擊下降的原因是供應鏈紛紛轉移生產基地；因此除非是齊頭式拉高關稅，讓供應鏈無從因應，才會將成本轉嫁消費者。

不過，他也表示，近期市場普遍認為聯準會明年僅會在上、下半年各降息一次，第一次可能是3月，第二次可能是12月；另預測明年國際油價介於69~72美元，相對今年，明年油價跌幅約一成。

他對美股的看法是，預估標準普爾500在2025年獲利成長14.7%，且為逐季成長；從景氣、資金、企業獲利表現來看，美股本益比來到高位，留意震盪拉回風險。