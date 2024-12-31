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台積電走跌台股震盪 力守季線和23000點

中央社／ 台北31日電

台股今天封關日，加權指數走低震盪，下跌超過160點，力守23000點，台積電等主要電子權值股回檔修正。法人表示，留意美國消費電子大展（CES）相關人工智慧AI應用趨勢，以及台積電1月16日法人說明會的最新展望。

2024年進入尾聲，台股今天封關，受美股下挫、科技股黯淡影響，加權指數今天開低震盪，早盤最低跌破23000點至22972.99點，挫跌217.21點，失守10日線約23083點和月線約23099點，回測季線約23004點。

代表中小型股的櫃買OTC指數回神，電機機電、航運翻紅；加權指數跌幅漸收斂，力拚守穩23000點和季線之上。

到10時41分，加權指數23013.33點，下跌176.87點，跌0.76%，成交值約新台幣1216.29億元，其中電子股跌0.85%，金融跌0.66%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌0.42%，航運漲0.13%，OTC指數小漲0.02%。

主要電子權值股台積電跌1.38%，鴻海跌0.54%，日月光投控跌1.22%，聯發科跌0.7%，AI伺服器概念股廣達跌1.2%，緯創守平盤，緯穎漲0.98%。股價超過千元的高價股盤中維持「十六千金」。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股今天受到美股下挫影響，外資放假，台股量能相對低，大型股也沒表態，顯示法人結帳意願高於作帳，

後市觀察美國總統當選人川普上任後政策變化對美元指數影響。

期貨法人表示，1月可留意美國消費電子大展（CES）相關人工智慧AI應用趨勢，以及台積電在1月16日法人說明會的最新展望。

台積電 台股

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