台股元月封關震盪 網通族群逆勢撐盤 這幾檔表現亮眼

台股2024年最後一日交易，31日震盪下跌，盤中最低一度達22,972.99點，其中網通族群受惠美國擬禁大陸品牌利多消息，股價逆勢撐盤，眾達-KY（4977）、兆勁（2444）、智邦（2345）、神準（3558）、中磊（5388）等個股表現相對亮眼。

美國拜登政府23日晚間簽署2025財政年度的國防授權法案。這項規模8,950億美元的法案先前已獲參眾兩院跨黨案支持通過，法案內容包括五角大廈政策、國防預算的年度優先事項等。其中有30億美元將撥給聯邦通訊委員會（FCC）的「淘汰更換」方案，以剔除有國安疑慮的陸製網通設備。

法人表示，美國消費性WLAN市場規模約 17 億美元，一旦 TP-Link 路由器被禁止在美國銷售，估計將釋出 50-100 億元台幣商機，以家用 Wi-Fi 路由器為主，其他品牌廠（如 Amazon eero、Netgear、Linksys）將瓜分釋出的市場份額，台廠之中，品牌定位與 TP-Link 相當的友訊（2332）旗下品牌 D-Link 為主要受惠者，其次為專攻企業及家庭的合勤控（3704）旗下品牌 ZYXEL。供應企業網通品牌的啟碁（6285）、中磊（5388）有部分受惠。家用寬頻設備供應商，如中磊、啟碁、智易（3596）、正文（4906）、Vantiva有望間接受惠。