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黃仁勳、川普長子加持 無人機續強、亞航拉出第二根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

輝達執行長黃仁勳11月時點名看好無人機，指出無人機是「有望大規模生產的機器人」之一，且川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）也在11月底時擔任無人機公司顧問，有黃仁勳和川普長子加持，無人機概念股31日續強，亞航（2630）再度攻上漲停，世紀（5314）盤中上漲約9%，邑錡（7402）漲幅逾5%，雷虎（8033）上漲逾4%，中光電（5371）漲幅逾2%。

黃仁勳一個月前與香港科技大學校董會主席沈向洋對談，暢談AI變革與前景展望，表示隨著運算資源增加，AI性能會持續提升，從當前的生成式AI到通用機器人的路途其實並不遙遠，對這個領域前景充滿期待，且除了人形機器人，無人機也有望實現大規模生產，因為天空幾乎沒有限制。

巧合的是，11月底美國一家無人機公司Unusual Machines也宣布聘請總統當選人川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）加入顧問委員會，而小唐納．川普在聲明中，也提到這項任命與父親川普「美國優先」經濟政策的背景有關，「我們必須停止購買中國製無人機及零件。」

經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業的全球化發展，而台灣無人機聯盟稍早才與美國奧克拉荷馬州無人機產業結盟，雙方共同簽署「無人機產業國際拓銷合作備忘錄」，這也是無人機聯盟成立後第一個合作盟友。

亞航積極耕耘無人機市場，2023年航太展覽首度亮相定翼型中大型無人機AA-001，與無人機製造商碳基科技簽署合作意向書，由亞航負責系統整合及設計、碳基負責機體製造，一起攜手搶攻國內軍用軍規市場。

無人機概念股今日續強，亞航早盤即漲停鎖死至39.35元，世紀強漲逾9%，再刷新高價，邑錡跳空大漲，盤中漲幅逾5%，雷虎也繼續攻高，不過漲勢縮小，盤中上漲近4%。

亞航 川普 無人機

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