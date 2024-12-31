台股封關日 法人估交易清淡全年可望創最大漲點

2024年進入尾聲，美股收低，科技股黯淡，台股今天封關日，30日量縮價跌。法人表示，封關日前台股成交量相對清淡，可預期今天封關後，指數可創封關歷史新高，2024年台股可創歷年最大漲點，累計成交量逼近新台幣百兆元新高。

美科技類股下挫，美股四大指數今天收低，道瓊工業指數下跌418.48點或0.97%，收42573.73點，標準普爾指數下挫63.90點或1.07%，收5906.94點；那斯達克指數挫跌235.24點或1.19%，收19486.79點，費城半導體指數重挫96.46點或1.88%，收5026.51點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）漲0.35%，收137.49美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.61%收200.39美元，超微（AMD）跌2.2%收122.44美元。

台股加權指數30日價跌量縮，終場下跌85.48點，收在23190.2點，失守5日線，成交值新台幣2666.2億元。三大法人同步賣超合計108.39億元，其中自營商賣超28億元，投信賣超13.35億元，外資及陸資賣超67.04億元。

在台指期淨部位，三大法人30日淨空單增加2064口至1萬5404口，其中外資淨空單增加2788口至3萬9253口。

本土期貨法人指出，台股近日成交量縮，外資因年底長假，內資撐盤，大型權值股買盤追價意願相對保守，今天封關日預期成交量相對清淡，待2025年開始補量，有機會擺脫區間整理格局，預估台股今天封關後，收盤可創封關歷史新高，2024年台股可創歷史最大漲點，累計成交量逼近新台幣百兆元新高。

鴻海擴大布局美國，30日晚間公告子公司取得8家美國子公司股權，投資金額3.449億美元（約新台幣113億元）。產業人士分析，鴻海此次投資主要擴充人工智慧（AI）伺服器產能，因應美國總統當選人川普（Donald Trump）在2025年1月上任後的政策布局。

2024年最後倒數，新台幣匯率30日交投量能清淡，收盤收在32.717元，微升0.3分。今年全年美元強勢表態，亞幣紛紛低頭示弱，新台幣封關收貶大勢已定，匯價更可能寫下9年最低價。