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神祕買盤敲進50張 台積驚見鉅額成交價1,104元

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台積電昨日以平盤價1,090元收市，卻出現一筆成交價1,104.41元、50張鉅額交易。 （聯合報系資料照）
台積電昨日以平盤價1,090元收市，卻出現一筆成交價1,104.41元、50張鉅額交易。 （聯合報系資料照）

台積電（2330）近日股價在歷史新高價1,100元前躊躇不前，昨（30）日以平盤價1,090元收市，卻出現一筆成交價1,104.41元、50張的鉅額交易，加上外資法人連六天買超，頗有提前押寶明年元月16日法說會行情的味道。

台積電昨日股價在平盤上下各一檔狹幅震盪，終場收平盤價1,090元，為12月20日回測季線後反彈以來，連續六個交易日維持在所有均線之上；在前十大權值股中，與聯發科、台達電、中信金等扮演撐盤要角，外資雖進入年底休假狀態，仍連六日買超，累計買超4.1萬張。

觀察台積電掛牌後歷史新天價落在10月18日盤中的1,100元，當時背景是前一次法說會二度上修財測，帶動外資當日大舉狂砸374.9億元敲進3.4萬張，但後來至今最高價都僅止於1,095元。台積電30日ADR早盤跌約0.8%。

臺灣證券交易所統計，昨日整體市場共有11筆鉅額交易，其中，台積電就占八筆，共2,981張、32.5億元，值得注意的是，當中有一筆成交價達1,104.41元，高於當日普通交易收盤價，引起關注，台積電25日盤後鉅額交易曾出現1,109.39元。

根據上次法說釋出財測，台積電預估第4季以美元計價營收季增率介於11.1%至14.5%，法人圈普遍看好可望達成財測上緣，下月16日法說會將釋出超標的亮麗財報，並將明年資本支出調高到360億美元至380億美元水準。

凱基投顧預期，受惠於AI需求強勁及非AI應用溫和復甦，全球半導體產業2025年將維持強勁，市場規模上看7,316億美元，年增18%，其中，3奈米及5奈米製程與CoWoS產能利用率都將維持在高檔，台積電仍為半導體產業投資首選。

台積電 法說會

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