抱股跨年 三大投顧點將

台股進入2024年最後一個交易日，群益、華南、台新等三大投顧建議投資人今（31）日抱股跨年首推人工智慧（AI）、高股息殖利率等兩大概念股，而AI股以台積電及其供應鏈、美國消費性電子展（CES）等次族群最佳。

台股昨日在科技權值股熄火下，終場下跌85點收23,190點，成交量降至2,747億元，已連六降，且為9月18日、近三個半月來低量。截至昨日，集中市場加權指數今年來漲幅達29.3%，櫃買指數上漲8.6%，上市櫃市值大增18.32兆元，如以11月底投資人累計開戶人數1,318.36萬人計算，今年至今股民平均大賺近139萬元。

儘管近日台股成交量縮，但法人看好，1月有CES展、法人圈樂觀期待的台積電（2330）法說會，將是新年假期結束後，市場資金歸隊焦點。

三大投顧點名抱股跨年族群

綜合華南投顧董事長儲祥生、群益投顧董事長蔡明彥及台新投顧副總經理黃文清的看法，台股後市仍將以AI為主流，第一波將由1月7日至10日在拉斯維加斯登場的CES展先點火，第二波接棒的是1月16日台積電法說會，第三波是3月輝達GTC大會，甚至5月還有台北電腦展，相關議題由點連成線，成為2025年上半年投資主軸。

蔡明彥表示，台積電供應鏈將盤面輪動，短線布局最好鎖定已經修正過的族群，例如先進封裝、製程相關等，CES概念股則可留意AI PC、穿戴式裝置、自駕車、機器人等。AI之外，也可考慮高股息殖利率股，例如航運、營建、金融股，因相關產業2024年獲利佳，有機會配發較佳股利，但為免賺了股利、賠了價差，建議在有止跌訊號出現時再進場。

台股昨天原本在平盤上下狹幅震盪，但因買盤進場意願低，臨近尾盤一度下跌115點，幸賴台積電最後一盤往上勾、收平盤1,090元，收斂跌勢，終場下跌85點收23,190點，失守五日線。

三大法人昨天同步賣超，合計賣105.6億元，其中外資由買轉賣64.8億元，期貨淨空單增2,788口至39,253口，期現貨同步偏空操作；投信賣超12.8億元，連二賣，累計30.7億元；自營商買轉賣超28億元。八大公股行庫轉買，買超27.4億元。