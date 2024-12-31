31日拚三讀…當沖降稅中斷 恐有三衝擊

當沖降稅延長案一再遭擱置，今（31）日將再次闖關立法院三讀。財政部長莊翠雲昨日表示，非常希望今日能順利三讀，否則恐將會面臨須先徵稅、再退稅情況，行政程序將非常複雜。

立法院會今天將依序處理《老人福利法》、《就業服務法》以及攸關當沖降稅延長的《證券交易稅條例》。前兩項法案較具爭議性，是否將拖累列為最後一案的當沖降稅三讀時程，仍待今日院會討論而定。

當沖降稅是將當沖交易適用的證交稅率，從原本千分之3減半至千分之1.5，最早自2017年4月28日實施，經過多次延長後，今年底將要屆期，朝野已有共識修法再延長三年，原本上周排定三讀，但因朝野攻防揭弊者保護法修法，當沖降稅延長再次卡關。

當沖降稅延長未能三讀衍生衝擊

今日立法院會將是關鍵，財政部長莊翠雲昨日赴立法院財政委員會備詢時表示，希望當沖降稅延長案今日能順利三讀，後續財政部會縮短行政流程，讓降稅案能夠順利接軌，不會中斷。

若今日來不及三讀通過，莊翠雲擔憂，可能將遇到先徵收、後退稅情況，會導致行政程序非常複雜，希望不要演變成這樣的情況。

財金部會盤點，若當沖降稅無法順利延長，將產生三大衝擊。除了前述「先徵稅、後退稅」的複雜行政程序外，恐也將影響台股成交量、流動性下降三成；對投資人或券商而言，政策不確定性，將影響投資人信心，未來券商是否要先代徵稅款，也徒增困擾。

莊翠雲表示，當沖降稅延長案至今尚未三讀，對資本市場而言處於不安定狀況，推估後續時程，若今日能完成三讀，1月1日元旦休市、1月2日股市開盤、交割時間1月6日，後續行政流程，財政部會盡力縮短，以利接軌實施，讓券商、股民、社會大眾安心。

現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，將在今年12月31日屆期，財政部修法延長實施至2027年底，為連續性法案。歷次當沖降稅以來，無論當沖占比、市場日均成交值皆成長，市場流動性明顯提升，帶動台股量能大幅成長，且2022年第二次延長降稅後至2023年底，股市日均成交值超過3,300億元，優於原本稅式支出評估。