台達電題材豐富 買盤搶進

台達電（2308）在台股2024年封關前夕獲得三大法人青睞，股價、市值同創高，關鍵在於公司不僅在AI伺服器掌握多數關鍵零組件，成為輝達（NVIDIA）最重要合作夥伴，同時也領投再生能源氫能產業，近期台股最夯的關鍵字，包含BBU (電池備援模組)、機器人等，台達電一網打盡，應有盡有，搶攻淨零碳排商機。

台達日前宣布斥資1,000萬歐元（約新台幣3.39億元），取得德國機器人新創公司Neura Robotics GmbH特別股，衝刺機器人布局。

台達電投入機器人布局逾十年，除了減速機以外，從伺服馬達與驅動器、控制器、人機介面、視覺系統、感知系統等關鍵零組件到相關軟體都是自行研發製造，自製率逾八成，成本優勢大，是台達電布局工業自動化的一大利基。

台達電今年更將旗下機電事業群將水平關節機器人結合新解決方案，整合自行開發的機器視覺軟體、工業相機、可程式化邏輯控制器、人機介面、伺服系統與相關工控軟硬產品，擴大導入傳統產業，協助轉型升級。

台達電以「環保、節能、愛地球」為經營使命，讓節能與獲利相輔相成。台達電自栩為節能企業，因為所有業務都環繞節能的概念。