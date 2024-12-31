台達電市值衝1.12兆元 躍台股五哥…超車國泰金、廣達

電源龍頭台達電（2308）昨（30）日在三大法人齊力點火下，盤中一度攻上438元新天價，終場收歷史收盤最高價434.5元，上漲3元，市值衝上1.12兆元新高，並超車國泰金（2882）與廣達（2382），躍居台股市值第五大公司。

這是台達電市值首度躋身台股前五大。在鴻海、廣達、緯創等老牌大型AI股近期股價普遍回檔之際，台達電在2024年台股封關前催油門衝刺，成為大型AI股當中，唯一領先大盤改寫新高價的指標股。

外資連七日買超逾4,500張力挺，是推升台達電股價創高的關鍵助力。累計12月以來，三大法人合計買超台達電2.64萬張，其中，外資買超2.09萬張、投信買超5,096張、自營商買超458張。

台達電股價

台達電昨天股價與市值同步寫新猷，也造成台股前十大市值企業排名有所變動。台達電上周五（28日）市值為台股第七大，居台積電、鴻海、聯發科、富邦金、廣達、國泰金之後。

昨天國泰金、廣達股價隨台股下跌同步收黑，廣達跌3元、收288元，市值降至1.11兆元；國泰金跌0.1元、收69.2元，市值降至1.01兆元，台達電市值衝上1.12兆元新高，排名一口氣跳升至第五。

法人看好，台達電AI伺服器電源需求強勁，且AI和資料中心產品毛利率較佳，雖然輝達（NVIDIA）新一代產品設計變更，致使DC to DC converter營收下滑，但整體電源營收仍會成長，有助於毛利率提升。

法人預期，台達電2025年成長動能主要來自AI伺服器電源與液冷產品，交通部門（電動車）業務也將從產業低谷中復甦，AI與交通業務的雙引擎推動將持續助力營運增長，改寫新猷。

在AI伺服器電源方面，法人預期，GB200將於2025年大量出貨，台達電將拿下六至七成電源市占，占總營收比重約5%。

液冷產品如Sidecar CDU等則隨著伺服器需求提升逐漸放量，預估台達電2025年液冷產品營收達167億元，占比3%至4%。

此外，電動車零組件需求回溫帶動交通部門業務回升，預計2025年增長10%，進一步鞏固整體營收，預估明年每股純益上看18.43元。台達電不評論法人預估的財務數字。

台達電董事長鄭平日前表示，本季營收持續向上，不過，產品結構與前一季不同，預估電源事業持平或小幅下滑，零組件產品下滑，ICT（資通訊基礎建設）營收成長，電動車相關業務持平，雖然營收成長，但毛利率不會比前一季好。

依據鄭平釋出的展望，台達電本季營收有望連兩季改寫新猷。