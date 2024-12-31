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大摩按讚ASIC IC六族群

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）2.0時代來臨，投資人可布局六大族群以參與雲端AI半導體商機。在台廠中，大摩最看好的個股依次為世芯-KY（3661）、台積電（2330）、聯發科（2454）、創意（3443），都給予「優於大盤」評等。

大摩在「AI ASIC 2.0：潛在贏家」報告中指出，全球雲端AI半導體的潛在總規模（TAM）到2027年估計可達2,380億美元。其中，AI ASIC的TAM將從2024年的120億美元成長125%到2027年的300億美元。

大摩指出，投資人可放眼六大族群，來參與雲端AI半導體的投資機會。一是AI繪圖處理器（GPU），尤其是輝達；二是全球AI ASIC供應商，最看好博通、世芯-KY及日本索思未來科技（Socionext）；三是電子設計自動化（EDA），看好美國益華科技（Cadence）。

第四是晶圓代工，最看好台積電，以及其供應商日月光投控與萬潤；五是封測，看好日本愛德萬測試（Advantest）及其生態圈的京元電子；六是高頻寬記憶體（HBM），看好三星。

在全球AI半導體族群中，大摩最看好的個股依順序為世芯-KY、輝達、台積電、聯發科、博通、愛德萬測試、索思未來科技、益華科技、創意。其中，世芯-KY的目標價為3,988元，台積電為1,388元，聯發科為1,688元，創意為1,600元，目前全是千金股。

大摩指出，即使輝達的GPU表現佳，雲端服務供應商（CSP）也需要替代方案。有兩大理由持續推動ASIC 的發展，一是優化內部工作負荷，二則是提升性價比。

AI 台積電 大摩

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