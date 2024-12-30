優質企業掛牌 向前走

臺灣證券交易所及櫃買中心共同成立「資本市場服務團」，日前攜手福邦證券辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，邀集近20家優質企業共同參與，匯聚多元產業元素，包含電機機械、長照產業、資訊服務及綠能環保等，現場氣氛熱絡。證交所副總經理杜惠娟致詞表示，資本市場發展需要優質企業及良好資金動能，今年前11月全體上市公司累計營收年增12.2%，顯示營運穩健成長；外資市值占比超過四成，外資成交量達三成，顯示台灣資本市場活躍動能。

杜惠娟強調，證交所致力於優化上市制度，透過一般板及創新板2.0的升級，協助優質企業邁入資本市場籌資，並持續暢通與便利企業籌資管道，吸引資金進入資本市場，進一步提升公司價值。

她說，21世紀為「新經濟」時代，產業升級與創新成為國力發展的重要元素，為吸引新經濟公司掛牌籌資，以帶動經濟發展，證交所2021年開設「臺灣創新板」，預計2025年1月上旬實施取消合格投資人限制、提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境，以及強化投資人權益保障等四大制度優化措施。

證交所一直以來與新創業者站在同一陣線，鼓勵具創新性、未來發展性及國際競爭力的優質新創企業透過創新板籌集資金，逐步成長茁壯，帶動台灣產業的創新動能，促進下一世代的產業轉型。

櫃買中心副總經理李淑暖指出，櫃買中心成立30周年以來，建構股債雙核心資本市場，在國際上都有亮眼表現。以股票市場而言，設置上櫃、興櫃及創櫃板等多層次市場，協助不同規模公司邁入資本市場，亦被譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。另致力推動永續發展債券，協助資金投入公共建設。

李淑暖說，近兩年申請上櫃公司其中不乏隱形冠軍，而且產業類別多元，包含數位雲端、資訊安全及餐飲業等領域。企業透過上櫃流程，除有助於優化公司制度及內部控制，累積競爭優勢外，亦能彰顯企業價值，進一步提升公司知名度。