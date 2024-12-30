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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

臺灣性平指數 來了

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣指數公司昨（30）日公布，新編「臺灣指數公司臺灣上市上櫃性別平等指數」（簡稱「臺灣性平指數」），即日起發布收盤指數。

臺灣指數公司參考永續發展趨勢與政策，以永續報告書和相關法規，設計評比指標，利用階層分群法，建構女力評比模型；採用模型產製的機會分數、風險分數，篩選重視性平議題、呼應政策，且獲利能力達標得上市櫃公司；再透過機會分數、女性員工人數、市值三項指標，擇優選取至多100檔成分股。並以機會分數為基準，依員工人數調整權重，編製「臺灣性平指數」，以期鼓勵企業注重女力與性別平等議題，表彰重視性別平等議題的投資組合績效綜合表現。

「臺灣性平指數」於每年3、6、9、12月進行成分股定期審核，依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聚陽（1477）、聯電、台達電、鴻海、仁寶、廣達、台新金、新光金、日月光投控及臻鼎-KY。

台新金 台達電 性平

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