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大摩：看好雲端AI半導體六大族群 最愛世芯等四檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）2.0時代來臨，投資人可布局六種族群，來參與雲端AI半導體的商機。在台廠中，大摩最看好的個股依次為世芯-KY（3661）、台積電（2330）、聯發科（2454）、創意（3443），都給予「優於大盤」評等。

大摩在這篇名為「AI ASIC 2.0：潛在贏家」的報告中指出，全球雲端AI半導體的潛在總規模（TAM）到2027年估計可達2,380億美元。其中，AI ASIC的TAM將從2024年的120億美元成長125%到2027年的300億美元。

大摩指出，投資人可放眼六大族群，來參與雲端AI半導體的投資機會。一是AI繪圖處理器（GPU），尤其是輝達（NVIDIA）；二是全球AI ASIC供應商，最看好博通、世芯及日本索思未來科技（Socionext）；三是電子設計自動化（EDA），看好美國益華科技（Cadence）。

第四是晶圓代工，最看好台積電，以及其供應商日月光投控（3711）與萬潤（6187）；五是封測，看好日本愛德萬測試（Advantest）及其生態圈的京元電子（2449）；六是高頻寬記憶體（HBM），看好三星。

在全球AI半導體族群中，大摩最看好的個股依順序為世芯、輝達、台積電、聯發科、博通、愛德萬測試、索思未來科技、益華科技、創意。其中，世芯的目標價為3,988元，台積電為1,388元，聯發科為1,688元，創意為1,600元，目前全是千金股。

至於大摩最不看好的族群，則有兩大類。一是超微及英特爾（如果這兩家的商業AI加速器被邊緣化）。二是在AI布局不夠多的成熟製程晶圓代工廠。

AI 台積電 大摩

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