張國華將長榮海運股票10萬張進行信託 專家：展現持股決心
張榮發長子也是長榮海運（2603）最大個人股東張國華30日公告，將手中持有的長榮海運股票10萬張進行信託，國泰世華商業銀行財產專戶持股信託。市場專家分析，這也代表張國華對於持有長榮海運的決心，信託後這些股票將不容易變動。
張國華專注於海運事業，對於長榮海運這個持股一直都沒有變動過，今年股東會的年報揭露資料，張國華個人就是持有13.5萬張，占總長榮海運持股比重6.3%，針對這次將大部份的股票信託，長榮回應，此為大股東個人理財規劃。
張國華個人持有長榮海運的持股達6.3%，加上配偶及未成年子女，張國華家族持有長榮海運達到7.5%，成為長榮海運個人最大股東。根據證交所公告，張國華個人原持有長榮海運約13.5萬張，將其中10.3萬張信託給國泰世華商業銀行財產專戶，未信託持股則為3.24萬張。
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