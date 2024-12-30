快訊

黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

與綠營主流意見不同！評柯文哲案「證據薄弱」挨批 謝長廷臉書再反擊

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

張國華將長榮海運股票10萬張進行信託 專家：展現持股決心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

張榮發長子也是長榮海運（2603）最大個人股東張國華30日公告，將手中持有的長榮海運股票10萬張進行信託，國泰世華商業銀行財產專戶持股信託。市場專家分析，這也代表張國華對於持有長榮海運的決心，信託後這些股票將不容易變動。

張國華專注於海運事業，對於長榮海運這個持股一直都沒有變動過，今年股東會的年報揭露資料，張國華個人就是持有13.5萬張，占總長榮海運持股比重6.3%，針對這次將大部份的股票信託，長榮回應，此為大股東個人理財規劃。

張國華個人持有長榮海運的持股達6.3%，加上配偶及未成年子女，張國華家族持有長榮海運達到7.5%，成為長榮海運個人最大股東。根據證交所公告，張國華個人原持有長榮海運約13.5萬張，將其中10.3萬張信託給國泰世華商業銀行財產專戶，未信託持股則為3.24萬張。

國泰世華 股東會 長榮海運

延伸閱讀

不幸身故，被留下的家人誰照顧？專家建議「保險金信託」，2種方式差異說明

安養信託升級邁向整合型 滿足多元需求

安養信託跨業結盟 服務功能提升

富邦金控全面提升員工持股信託福利制度 累計每年公提金額達8億元

相關新聞

台股下跌85點 三大法人賣超108億元

台股30日開低走低，收在23,190.2點，下跌85.48點，成交量2,666.2億元，三大法人賣超108.39億元。

無人機股起飛了 這檔榮登今年最飆股、股價大漲842%

台股2024年封關剩最後一個交易日，今年來集中市場指數上漲5,259.39點， 漲幅29.33%，櫃買市場則是上漲20....

外資上週買超737億元 買金融股出航運股

台股上週五收在23275.68點，單週漲765.43點或3.4%，終止週線連2黑。證交所統計，上週外資在集中市場買超新台...

台股量縮下跌85點 外資賣超67億元群創居首

台股2024年即將封關交易清淡，加權指數今天下跌85.48點，收在23190.2點，成交值滑落至新台幣2666.2億元。...

大摩：看好雲端AI半導體六大族群 最愛世芯等四檔台股

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）2.0時代來臨，投資人可布局六種族群...

當沖降稅延長恐有空窗期 財長：先恢復千分之3課稅

當沖稅由千分之3減半到千分之1.5的優惠稅率措施年底落日，朝野都有意延長，但延長條文的「證交稅條例」修正草案可能來不及在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。