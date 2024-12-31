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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

金像電目標價 喊到300元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

人工智慧客製化晶片（AI ASIC）需求受多家大廠推最新平台帶動，金像電（2368）做為伺服器用板大廠，有望因此受惠，花旗於報告中表示，預期金像電將進一步從同業中取得更多的市場份額，因此給予「買進」的評等，目標價由275元上調至300元。

花旗看好金像電主要有兩個理由，一是目前觀察到庫存消化結束，二是AI伺服器800G的放量，網路產業的需求正在上升，因此預期金像電明年上半年基本面強勁，下半年將迎來旺季。

花旗表示，金像電明年第1季起將受惠於AI ASIC UBB。其與一般伺服器相比具有多項優勢，對其伺服器部門的業績和盈利能力是有益。此外，由於金像電與其他廠商相比，產品良率較高，加上潛在的地緣政治局勢，預期客戶會將更多份額分配給金像電。

伺服器 花旗 金像電

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