中信證輔導上市櫃 受肯定

中國信託證券深耕資本市場多年，積極扶植國內外優質企業加入台灣資本市場不遺餘力，今（2024）年輔導上市櫃掛牌案件再創新高，榮獲臺灣證券交易所及櫃買中心頒發「攜手同行獎─證券承銷商」、「推動創新獎─證券承銷商」、「推薦輔導上櫃績效獎─證券承銷商」，由金管會主委彭金隆頒獎、中國信託證券總經理林佳興暨投銀業務最高主管副總經理曾珮琪代表受獎。

林佳興表示，中國信託證券經營投資銀行業務多年，投資銀行專業團隊結合金控資源為企業提供全方位的金融服務，為國內前三大投資銀行，在資本市場累積豐富經驗及專業，展現企業價值成為最佳企業推手，深受客戶信賴。

中國信託證券今年成功IPO上市櫃案件包含昱展新藥（6785）、阜爾運通、裕慶-KY、漢田生技、久昌、榮惠-KY創，其中不乏逾百億元市值的企業，也協助中傑-KY、創泓科技完成審查程序，中國信託證券近期輔導上市櫃實績備受主管機關肯定，IPO穩居台灣前三大券商，同時中國信託證券輔導海外企業回台申請上市櫃市占率更為市場第一。

林佳興指出，中國信託證券是扮演利基型產業上市櫃的重要推手，協助企業運用資本市場，成就企業產業升級，協助海內外具成長潛力的企業與新創產業發展資本市場。未來將持續發掘優質企業，協助公司發揮成長潛力、擴展營運規模，並服務國內外台商，前進越南、泰國、美國，帶領許多具特色及成長性企業加入台灣資本市場，成為台商最佳投行首選。