就市論勢／低基期IP族 分批布局

盤勢分析

上周台股日均量較前周低，但加權股價指數卻漲765點，盤面呈現價漲量縮，屬於市場觀望氣氛濃，籌碼面來看，上周法人出現投信丟、外資撿，持續進行土洋對作，不過，上周為耶誕節假期，通常外資交投清淡，上周外資買超標的多數為中小型股，真正來看，應該是本土主力之外資分點買超為主，台股盤勢仍有主流族群輪動，如機器人、ASIC、BBU、矽光子等扮演台股主流衝鋒部隊，就盤面來說，仍屬於偏多整理狀態。

台股2024年即將封關，企業及內資作帳行情將告一段落，接下來元月起，台股有望迎接作夢題材湧現的元月行情，重要股價催化劑有美國重要消費性電子展（CES）將在1月7日登場，備受矚目的台積電法說會也即將於1月16日舉行，加上輝達GB200預計在3月開始量產出貨，同時不少上市櫃企業12月營收應表現不差。

在明年農曆年台股封關前，仍有利多題材不斷湧現，唯明年1月20日川普將正式就任總統，這也是市場密切關注的台股最大變數。

投資建議

操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強、選股不選市，選股看好的利基族群包括BBU、機器人、低基期IP等三大利基族群為主。