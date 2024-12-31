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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

短多題材股 盤面焦點

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股隨外資進入休假狀態，近日延續量縮價穩格局，盤面題材股各自表態。

專家認為，宏達電（2498）、中光電等短期技術面偏多，並獲法人買盤進駐的強勢股，將是市場買盤關注焦點，股價或仍有上檔空間可期。

美債殖利率攀升，引發輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）等科技巨頭下跌，美股四大指數全數收低，台股昨（30）日持續狹幅震盪整理，成交量萎縮至2,600多億元波段新低，權值股跌多漲少，權王台積電收平盤1,090元，扮演穩盤角色。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清指出，台股即將封關，除了外資放假去，內資買盤亦傾向持盈保泰，以短打題材股為主，盤面類股快速輪動，預料短期區間整理格局不變，建議操作優先留意兼具技術面偏多及法人籌碼優勢個股。

篩選法人近五日買超逾500張，且5、10、20日均線多頭排列，昨日股價相對強勁代表個股，包括亞航、雷虎、愛山林、宏達電、群聯、達麗、海華、中光電、群益證、億光、宏捷科、長榮航太等漲幅1.3%至9.9%不等，主要分布於無人機高殖利率等族群。

輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等大咖點名看好無人機，川普長子擔任無人機公司顧問，烏克蘭近日更以無人機反制俄國攻擊，實際展演實戰可能性，股價整理一段時間的亞航、雷虎昨日攜手亮燈漲停，帶動中光電、長榮航太等股價收高。

央行未祭出新打房政策，營建股獲喘息空間，代銷業愛山林近年轉向房產開發，明年邁入收割期，加上具高配息題材，昨日股價攻頂收100元，同樣具有高殖利率的營建股達麗股價雨露均霑。

鴻海上周宣布攜手Porotech進軍AR眼鏡市場，激勵進軍元宇宙VR、XR領域多年的宏達電回神走高，昨日再漲4.4%收51.2元，改寫本波段反彈新高，後市若配合量能控制得宜，將有機會進一步挑戰10月4日55.9元前波高點。

中光電 無人機 高殖利率

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