無人機股起飛了 這檔榮登今年最飆股、股價大漲842%

台股2024年封關剩最後一個交易日，今年來集中市場指數上漲5,259.39點， 漲幅29.33%，櫃買市場則是上漲20.31點，漲幅8.67%，統計上市櫃公司今年來股價漲跌情況發現，有2家公司漲幅逾8倍，世紀（5314）股價飆上726元天價，榮登全市場最飆股，今年來股價大漲842.86%，其次則是光聖，大漲830.3%。

台股封關倒數，30日收在23,190.2點，市場預期，今年台股將寫下新亮點，包括全年加權指數大漲超過5,000點，單一年度上漲點數超越1989年的4,505點，將創下史上最大年度漲點紀錄；另外，封關指數有望在23,000點之上，將創史上年度封關日的新高。

機器人成為未來AI應用的趨勢，台積電董事長魏哲家和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都看好； 美系外資報告也認為，確實看到人形機器人的進展，多家大廠積極投入人形機器人研究，台廠有望跟上潮流。

台股封關在即，近期包括機器人、無人機等概念股成為資金搶進的標的，尤其是人形機器人題材，更是推升相關概念股的表現，統計今年來上市櫃公司股價漲跌發現，兩檔今年來已大漲8倍，有兩檔漲幅逾5倍，可說是今年來的大飆股。

統計全市場今年來股價漲幅前十名依序是世紀、光聖、合騏、錦明、羅昇、天品、聯鈞、均華、台灣精銳、旺矽等， 漲幅排名第五至第十名的6檔，今年來漲幅都超過300%；包括機器人、無人機、矽光子、AI題材股等都是今年來的強勢飆股。

另外，所羅門、穎漢、環宇-KY，今年來漲幅也超過300%；漲幅逾200%的也有10檔，包括均豪、聯亞、易發、上詮、和椿、新復興、順藥、志聖、鈞興-KY、昆盈等。

世紀首批自主研發的MIT無人機正式進入量產，開啟台灣無人機產業進軍海外市場的新篇章，首批訂單將出貨至美國， 目前聚焦在救難外海遠距巡檢機與電纜施工拉線無人機，其應用場景涵蓋可執行外海設備、高架橋、廠房屋頂巡檢與保全任務，另外還有電纜施工拉線無人機、油電混和機，及雙CPU飛控電腦等產品。