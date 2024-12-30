外資上週買超737億元 買金融股出航運股
台股上週五收在23275.68點，單週漲765.43點或3.4%，終止週線連2黑。證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣737.3億元。
個股方面，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司為遠東新，買超19萬9331張；其次是華新12萬1400張、中信金8萬2311張。
值得注意的是，上週外資買超榜前10名，包括中信金、新光金、元大金、兆豐金和永豐金，金控股占其中5席；另外，台積電上週也獲外資買超3萬8580張，居買超榜第10名。
外資上週賣超榜第1名為華南金，賣超18萬7174張；其次是長榮航13萬5394張、陽明13萬2032張。
進一步觀察上週外資賣超榜前10名，長榮航、陽明、長榮、裕民、慧洋-KY等5檔為航運股，包辦其中一半。
根據證交所統計，今年初至12月27日止，外資累計賣超6702.05億元；外資總持有股票市值為33兆9727億元，占全體上市股票市值的45.52%。
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