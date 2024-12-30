台股下跌85點 三大法人賣超108億元

台股30日開低走低，收在23,190.2點，下跌85.48點，成交量2,666.2億元，三大法人賣超108.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超67.04億元，投信賣超13.34億元，自營商賣超（合計）28億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.78億元，自營商（避險）賣超10.21億元。

台股30日開低震盪，早盤以23,274.26點開出，盤中高點曾拉升至23,331.67點，上漲55.99點，但多數是在平盤上下遊走，近收盤時一度下滑至23,159.7點， 下跌115.98點，終場收23,190.2點，下跌85.48點，跌幅0.37%。

權王台積電（2330）以1,090元平盤開出，一度翻紅至1,095元，低點則是翻黑至1,085元，終場收在平盤價位；營建類股收盤上漲2.37%， 漲幅領先各類股，京城（2524）、愛山林（2540）亮燈漲停， 太設（2506）漲幅9.21%、國產（2504）上漲7.82%；無人機股雷虎（8033）、亞航（2630）亮燈漲停帶領軍工股的表現。