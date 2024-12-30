快訊

要求全聯併購大潤發每年捐款3億是「他」 王鴻薇撂話不適任

籌足交保金！柯文哲「戴電子腳鐐」微笑返家 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

基隆驚傳殺人棄屍！男子遭3人押走 今被發現陳屍貨車冰櫃

台股下跌85點 三大法人賣超108億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股30日開低走低，收在23,190.2點，下跌85.48點，成交量2,666.2億元，三大法人賣超108.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超67.04億元，投信賣超13.34億元，自營商賣超（合計）28億元，其中自營商（自行買賣）賣超17.78億元，自營商（避險）賣超10.21億元。

台股30日開低震盪，早盤以23,274.26點開出，盤中高點曾拉升至23,331.67點，上漲55.99點，但多數是在平盤上下遊走，近收盤時一度下滑至23,159.7點， 下跌115.98點，終場收23,190.2點，下跌85.48點，跌幅0.37%。

權王台積電（2330）以1,090元平盤開出，一度翻紅至1,095元，低點則是翻黑至1,085元，終場收在平盤價位；營建類股收盤上漲2.37%， 漲幅領先各類股，京城（2524）、愛山林（2540）亮燈漲停， 太設（2506）漲幅9.21%、國產（2504）上漲7.82%；無人機股雷虎（8033）、亞航（2630）亮燈漲停帶領軍工股的表現。

台股 自營商

延伸閱讀

2024台股漲幅「全球第2」！為何今年外資大賣超卻沒重挫？老謝點出關鍵

00878「新國民ETF」台股最多股東數的人氣王！ 2024年寫下四大驚喜

投顧：台股關注1月CES展與台積電第1季法說會

封關倒數！台股今年看漲三成 12月、Q4收紅可期

相關新聞

台股下跌85點 三大法人賣超108億元

台股30日開低走低，收在23,190.2點，下跌85.48點，成交量2,666.2億元，三大法人賣超108.39億元。

當沖降稅延長恐有空窗期 財長：先恢復千分之3課稅

當沖稅由千分之3減半到千分之1.5的優惠稅率措施年底落日，朝野都有意延長，但延長條文的「證交稅條例」修正草案可能來不及在...

台股下跌85點收23190點 台積電收平盤1090元

台股30日震盪，早盤以23,274.26點開出，後續於平盤附近震盪，終場收23,190.20點，下跌85.48點，跌幅0...

第4季爆紅台股榜成中小型股天下 神達、立碁奪冠亞軍

Yahoo奇摩股市30日公布五大財經榜單，包括第4季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」、「十大熱搜台股及ETF榜」...

台股輪動 營建股成撐盤要角漲2.5％ 這兩檔衝漲停

台股30日盤中呈現震盪，早盤以23,274.26點開出，後續於平盤附近震盪，其中以類股來看跌大於漲，而營建股大漲逾2.5...

無人機概念股升空 雷虎漲停亞航勁揚逾8%

美股無人機概念股勁揚，也帶動台股相關族群起飛，雷虎今天漲停升空，亞航勁揚逾8%，漢翔上漲約3%，長榮航太漲逾2%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。