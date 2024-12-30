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當沖降稅延長恐有空窗期 財長：先恢復千分之3課稅
當沖稅由千分之3減半到千分之1.5的優惠稅率措施年底落日，朝野都有意延長，但延長條文的「證交稅條例」修正草案可能來不及在明天立法院會三讀通過。財政部長莊翠雲今天指出，如果無法在年底完成三讀，可能會有空窗期，當沖稅須先恢復千分之3稅率課稅，希望不要發生「先徵後退」的情形，相當複雜。
現行當沖稅率減半優惠稅率自2017年實施以來歷經兩度延長，優惠將在今年12月31日屆期。立法院朝野黨團24日協商已達成共識，將在27日的立法院會處理證券交易稅條例等4案，並完成三讀，但至今都未完成三讀修正。
民進黨立委李坤城上午在立法院財政委員會詢問，假使當沖降稅優惠明天完成三讀，1天內是否能完成行政作業？莊翠雲指出，會盡力縮短流程，因應元旦放假、1月2日交易，1月6日交割，還有一點時間。
莊翠雲也針對空窗期帶來的問題作出說明。她指出，這段期間須按原先的千分之3課稅，券商必須調整程式與加班，且三讀通過後還要退稅，變得棘手。
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