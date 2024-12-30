台股下跌85點收23190點 台積電收平盤1090元

台股30日震盪，早盤以23,274.26點開出，後續於平盤附近震盪，終場收23,190.20點，下跌85.48點，跌幅0.37 %，成交量2,666.2億元。櫃買則收254.32點，下跌1.78點。台積電（2330）終場收平盤1,090元。

盤面上以類股來看，營建、橡膠、其他、電機機械、汽車等表現強勢。而弱勢的類股則有塑膠、數位雲端、資訊服務、電子通路、油電燃氣、電腦周邊、化工等。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，台積電、聯鈞（3450）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、信驊（5274）、華星光（4979）、台灣精銳（4583）、眾達-KY（4977）、AES-KY（6781）、聯發科（2454）、佳能（2374）、金像電（2368）、緯穎（6669）、長榮（2603）、昇陽半導體（8028）、廣達（2382）、台光電（2383）等。

而量大上漲的則有，中光電、華城、宏達電、上銀、宇隆、精成科、一詮、川湖、新盛力、玉晶光、亞翔、群聯、揚智、中租-KY、瑞昱等。

統一投顧表示，元月台股封關前，利多題材不斷湧現。除了台積電的法說會外，美國消費性電子展（CES）將於1月7日至10日在拉斯維加斯舉行，這些都將成為市場的焦點。此外，輝達執行長黃仁勳可能來台參加輝達台北分公司的尾牙，這一消息有望進一步推動台股迎來多頭強攻的元月行情。然而，1月20日川普將正式就任總統，這將是市場需密切關注的最大變數。

另外，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上以AI概念股、機器人、PCB、消費電子新品、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。